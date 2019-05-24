صور .. هدم 4 عقارات مخالفة بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى وسط الإسكندرية حملة إزالة لتنفيذ قرارات صادرة لـ 4 عقارات مخالفة بمحرم بك بمشاركة اللواء محمد الحسينى مفتش الفرقة ،والعميد محمد طايل مأمور قسم محرم بك.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بحصر وتفعيل قرارات الإزالة التى لم يتم تنفيذها بنطاق كل حي، وتحت اشراف اللواء سمير صدقى رئيس حى وسط، شن حى وسط حملة إزالة بمشاركة اللواء محمد الحسينى مفتش الفرقة، العميد محمد طايل مأمور قسم محرم بك، والقول الامنى التابع للقسم، وبرئاسة الدكتور محمد بغدادى سكرتير عام الحى ،وعضوية: المهندس محمد حامد، والمهندس خالد الدسوقى مهندسا التنظيم ،خالد عبد المنعم عضو إدارة المبانى والمشروعات، ومفتشى المتابعة بالحي.

ونفذت الحملة القرار رقم 492 لسنة 2018، الصادر للعقار الكائن ب 58و60و62 شارع ابن تومارت الغيط الصعيدى، القرار رقم 1976لسنة2017 الصادر للعقار24شارع على عفت ياسين محرم بك ، القرار رقم 263لسنة2019 الصادر للعقار رقم 3شارع عطفة راشد من إسماعيل غانم، و أخيرا القرارات الصادر للعقار الكائن ب 15 شارع المستشفى الإيطالى.

وتم خلال الحملة تسليم مقاول الإزالة التابع للحى لتكسير الحوائط الداخلية للوحدات الخالية، بالعقارات الثلاث الاولي، بينما تعذر تنفيذ قرار الازالة الصادر للعقار الرابع ،لانشغال الوحدات المخالفة بالسكان،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع سكان الوحدات المخالفة.

كما شن حى الجمرك برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع المنشية برفقة إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع بالحي، وتم إزالة المخالفات ومصادرتها وإيداعها بديوان عام الحي، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعمل على منع عودتهم مرة أخرى.

يأتى هذا طبقاً لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، بمتابعة فرض الإنضباط بالشوارع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق.

وفى نفس السياق و تفعيلا لقرار محافظ الاسكندرية رقم 17 لسنة 2019 الذى يقضى بفرض غرامات يومية على اشغالات المقاهى والمحلات لردع المخالفين.

وشن حى وسط ولليوم الرابع على التوالى، حملة أسفرت عن تحصيل غرامات بإجمالى مبلغ 85 ألف جنيه و ذلك تحت إشراف اللواء سمير صدقى رئيس حى وسط، وبقيادة ايمن الحلو مدير ادارة اشغال الطريق ومشاركة وحدة المرافق بالحى، حيث توجهت الحملة الى شوارع قيصر،السلطان عبد العزيز،وطريق الحرية، وذلك فى اطار وضع حلول رادعة وجذرية لمشكلة الاشغالات والتعديات وردع المخالفين ، لاستعادة المظهر الحضارى والانضباط لشوارع الثغر.

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