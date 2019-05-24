صور.. متابعة أعمال تطوير خط الصرف الصحى بتل القلزم وطريق الأدبية بالسويس

السويس – السيد فلاح

تفقد اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، منطقة تل القلزم بحى الأربعين وشارع الطابية لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد لشبكة الصرف الصحى بطول يصل إلى ألف متر لخدمة المنطقة والشوارع الجانبية لها.

وتفقد السكرتير العام لمحافظة السويس، محطة الصرف الصحى بمنطقة تل القلزم لمتابعة سير العمل بها، مؤكدًا الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لفرع السويس والشركة المنفذة وضع جدول زمنى للانتهاء من هذه الأعمال وتمهيد الشوارع ثم البدء فى أعمال الرصف بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل، وكلف حى السويس وحى الأربعين برفع التراكمات والقمامة الموجودة المتراكمة بالمنطقة.



كما تابع اللواء طارق عبد العظيم، أعمال تسوية وتمهيد جانبى طريق الأدبية السويس بحى عتاقة، وتم التأكيد على عمل شكل جمالى يواكب أعمال التطوير والرصف للطريق الذى يبلغ طوله 10 كيلو متر، كما تابع السكرتير العام أعمال التطوير بميدان فكرى زاهر ومنطقة صلاح نسيم، وأيضًا حديقة السوايسة بمنطقة الخور وأعمال التطوير التى تتم بالكورنيش القديم بحى السويس.



رافق السكرتير العام فى الجولة منير كامل، مدير عام المتابعة بالمحافظة وعلاء غريب، مسئول الشبكات بالصرف الصحى وفريق الطوارئ بجهاز النظافة.



أعمال تطوير خط الصرف الصحي بتل القلزم وطريق الأدبية بالسويس



أعمال تطوير خط الصرف الصحي بتل القلزم وطريق الأدبية بالسويس



أعمال تطوير خط الصرف الصحي بتل القلزم وطريق الأدبية بالسويس



أعمال تطوير خط الصرف الصحي بتل القلزم وطريق الأدبية بالسويس



أعمال تطوير خط الصرف الصحي بتل القلزم وطريق الأدبية بالسويس