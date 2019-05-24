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صور .. كسر ماسورة مياه شرق الإسكندرية والحى يتابع الإصلاح

الجمعة، 24 مايو 2019 11:44 م
صور .. كسر ماسورة مياه شرق الإسكندرية والحى يتابع الإصلاح خلال إصلاح الماسورة
الإسكندرية - جاكلين منير
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قام حى المنتزة ثان شرق الإسكندرية بأعمال إصلاح كسر بماسورة مياه شرب وذلك بناء على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية بشأن الاهتمام برفع كفاءة المرافق بنطاق المحافظة.
 
 
قام العميد خالد كشك، رئيس حى ثان المنتزه، مساء اليوم الجمعة، بمتابعة أعمال إصلاح كسر بماسورة مياه شرب بشارع رقم 2 المتفرع من شارع 45.
 
 
من جهة أخرى، وفى ضوء الاهتمام باستعادة المظهر العام والجمالى بنطاق حى ثان المنتزه، وفقا لتوجيهات العميد خالد كشك، رئيس الحى، ومصطفى عبدالسلام، سكرتير عام الحى، واصلت إدارة الحدائق بحى ثان المنتزه أعمالها اليوم الجمعة، حيث تم القيام بزراعة عدد من الشجيرات المثمرة بالجزيرة الوسطى بشارع ملك حفنى السياحى بدءا من شارع الملك حتى مدخل المعمورة الشاطئ.
 
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