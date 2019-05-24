صور.. قبطى يقيم مائدة إفطار لـ800 صائم بمدينة سرس الليان فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظم ميلاد عبد النور ميلاد 58 عاما ،صاحب ورشة نجارة، اليوم الجمعة، حفل إفطار لـ800 مسلم فى سرادق مقام أمام منزله بمدينة سرس الليان بحضور المهندس عبد الحميد أبو العزم رئيس مدينة سرس الليان والدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية السابق، والمئات من المواطنين بمدينة سرس الليان والقرى المجاورة .

وأكد ميلاد عبد النور ، " أنه يقوم بتنظيم حفل الإفطار للأشقاء المسلمين منذ 17 عاما كنوع من أنواع الود والمحبة لأننا جميعا شركاء فى الوطن الغالى مصر ، مضيفا أن العديد من الأصدقاء والجيران يحرصون على التواجد فى هذا الحفل بصفة مستمرة .