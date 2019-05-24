صور.. ختام فاعليات القافلة الطبية لمديرية الصحة فى السويس لقرية يوسف السباعى

السويس -السيد فلاح

اختتم اليوم فاعليات القافلة الطبية المجانية التى نظمتها مديرية الصحة بالسويس تحت رعاية الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بالسويس للكشف عن المرضى بالمناطق العشوائية والمحرومة فى قرية يوسف السباعى والمناطق المجاورة لها بحى فيصل.

وأقيمت القافلة على مدار يومين وفى ظل أرتفاع شديد بدرجات الحرارة، وتفقد الدكتور محمد يوسف، القافلة للأطمئنان على سلامة العاملين بها فى ظل ارتفاع درجة الحرارة وتفقد سير العمل.

وشهدت القافلة الطبية فى قرية يوسف السباعى والمناطق المجاورة لها بحى فيصل إقبالًا كبيرًا من قبل الأهالى والتى شملت تخصصات، "باطنة، وجراحة، وأطفال، ونساء وتوليد، وتنظيم أسرة، وصدر وأنف وأذن، معمل دم ومعمل طفيليات، وتثقيف صحى للمترددين، صيدلة، وأشعة، ولجنة تقارير طبية"، حيث تردد 621 حالة على مدار اليومين والتى بدأت من الأمس وانتهت اليوم الخميس.

وتنظم مديرية الصحة فى محافظة السويس العديد من القوافل الطبية لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة داخل المحافظة.