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صور.. تنفيذ 26 قرار غلق إدارى لمحال تجارية بدون ترخيص بالأقصر

الجمعة، 24 مايو 2019 02:31 م
صور.. تنفيذ 26 قرار غلق إدارى لمحال تجارية بدون ترخيص بالأقصر جانب من الغلق
الأقصر - أحمد مرعى
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أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه تم توجيه وتشكيل حملة تحت إشراف حاتم جابر عبد الحارث سكرتير عام مدينة الأقصر، وقيادة أحمد عبد الصبور مدير إدارة المتابعة الميدانية، وذلك لتنفيذ قرارات غلق إدارى وتشميع لمحال تجارية بدون ترخيص.

كما تم التنسيق مع إدارة شرطة المرافق بقيادة الرائد محمد بدر وكيل الإدارة، ومباحث وشرطة بندر الأقصر والقوى العاملة، وذلك للقضاء على كل المخالفات الإدارية والصحية والبيئية والأنشطة التى بدون ترخيص. 

وأوضح ناصر عبيد مسئول قسم التراخيص بالإدارة الهندسية، أنه تعذر تنفيذ 26 قرار لأسباب مختلفة طبقا للاتى : تغيير نشاط المنشأة، وجود رخص سارية وبالتالى زوال السبب، وكذلك بعض القرارات الأخرى، وتبين إنها قرارات إلغاء ترخيص وليست قرارات غلق ، إضافة إلى أنه تم  تنفيذ بعض القرارات فى الحملات السابقة ، كذلك تبين أن هناك بعض القرارات لم يستدل على مكان العين بسبب أن عناوينها غير واضحة المعالم وبالتالى تعذر التنفيذ، مضيفاً أنه جارى حصر قرارات حديثة للسنة الحالية لتنفيذ حملات غلق وتشميع للمخالفين للاشتراطات الصحية وغير المرخصة والصادر لها قرار غلق إداري .

ومن جانبة أكد رئيس مدينة الأقصر أن تنفيذ قرارات حملات الغلق مستمرة، فقد تم التنسيق مع شركة الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى لرفع العدادات أثناء التنفيذ لعدم مزاولة نشاط المنشأة المخالفة حتى توفيق أوضاعها طبقاً للقانون.

غلق محلات (1)

غلق محلات (1)

 

غلق محلات (2)
غلق محلات (2)

 

غلق محلات (3)
غلق محلات (3)

 


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