صور.. انهيار جزئى بعقار قديم بالأسكندرية دون إصابات

تلقت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك، اليوم الجمعة ، بلاغًا يُفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم بشارع إسماعيل مهنا دائرة قسم اللبان، أسفر عن تهشم سيارة أسفل العقار، ولم تحدث أي إصابات أو خسائر بشرية.

وكلفت رئيس الحى المهندس المختص وإدارة المشروعات بالإنتقال لموقع البلاغ ومعاينة العقار، ووجد أن العقار مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، خالي من السكان وصادر له قرار هدم من الحي.

وتم استدعاء مقاول الهدم والإزالة من خلال إدارة المشروعات بالحي لإزالة أجزاء من واجهة العقار وهي الأجزاء التي تُمثل خطورة على المارة.

كما أتُخذت الإجراءات التأمينية اللازمة ووضع الحواجز لغلق الشارع لتأمين المواطنين أثناء أعمال الهدم وإزالة الأجزاء الخطرة من العقار.