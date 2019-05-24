صور.. انطلاق مهرجان المناطيد فى مدينة سوتشى الروسية

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

انطلقت فى مدينة سوتشى الروسية، اليوم فعاليات مهرجان المناطيد والبالونات الهوائية، خلال مهرجان بالون فى الحديقة الأولمبية فى سوتشي الروسية، واستطاع المهرجان استقطاب عدد كبير من المواطنين الذين اتيحت لبعضهم فرصة التحليق على متن هذه المناطيد والاستمتاع بمشاهدة المناظر الجذابة.

وانطلقت فعاليات مهرجان المناطيد والبالونات الهوائية وسط حضور عدد كبير من المواطنين، وتنظم مثل هذه الفعاليات الخاصة الشركة التى نظمت هذا الاحتفال.



أشخاص داخل المنطاد



البالون الطائر



البالونات تحلق فى سماء سوتشى



البالونات تطير فى سماء روسيا



المناطيد فى روسيا



المناطيد



بالون يحلق فى مدينة سوتشى



رجل داخل المنطاد