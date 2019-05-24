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صور.. انطلاق مهرجان المناطيد فى مدينة سوتشى الروسية

الجمعة، 24 مايو 2019 10:56 م
صور.. انطلاق مهرجان المناطيد فى مدينة سوتشى الروسية مهرجان المناطيد فى مدينة سوتشى الروسية
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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انطلقت فى مدينة سوتشى الروسية، اليوم فعاليات مهرجان المناطيد والبالونات الهوائية، خلال مهرجان بالون فى الحديقة الأولمبية فى سوتشي الروسية، واستطاع المهرجان استقطاب عدد كبير من المواطنين الذين اتيحت لبعضهم فرصة التحليق على متن هذه المناطيد والاستمتاع بمشاهدة المناظر الجذابة.

وانطلقت فعاليات مهرجان المناطيد والبالونات الهوائية وسط حضور عدد كبير من المواطنين، وتنظم مثل هذه الفعاليات  الخاصة الشركة التى نظمت هذا الاحتفال.

أشخاص داخل المنطاد
أشخاص داخل المنطاد

 

البالون الطائر
البالون الطائر

 

البالونات تحلق فى سماء سوتشى
البالونات تحلق فى سماء سوتشى

 

البالونات تطير فى سماء روسيا
البالونات تطير فى سماء روسيا

 

المناطيد فى روسيا
المناطيد فى روسيا

 

المناطيد
المناطيد

 

بالون يحلق فى مدينة سوتشى
بالون يحلق فى مدينة سوتشى

 

رجل داخل المنطاد
رجل داخل المنطاد

 

مهرجان البالون الطائر
مهرجان البالون الطائر

 


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انطلاق مهرجان المناطيد

البالون الطاير

مدينة سوتشى الروسية

روسيا

مهرجانات روسيا


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