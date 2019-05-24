صور.. إزالة تعديات على أراضى زراعية وبناء مخالف بـ 7 مراكز بأسيوط

أسيوط - ضحا صالح

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط استمرار الحملات المكثفة لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى ومخالفات البناء بالتنسيق بين رؤساء المراكز والأحياء والجهات الأمنية لرصد هذه الحالات وإزالتها فى المهد للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة.

وأشار إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمحاربة الفساد وردع المخالفين والحفاظ على هيبة الدولة وصون حقوقها وأرواح مواطنيها مشيرا إلى تنفيذ إزالات فورية لحالات بناء مخالف وتعدى على أراضى زراعية فى 7 مراكز على مستوى المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

و شنت رئاسة مركز ومدينة أسيوط حملة تم خلالها ردم حفر قواعد بقريه أولاد إبراهيم على مساحه 50 متر فضلا عن ردم قواعد خرسانية على مساحة ١ قيراط بقرية موشا.

كما قام حى شرق بمدينة أسيوط بالتنسيق مع قسم الإدارة الهندسية والاشغالات بإزالة شدة خشبية لبناء مخالف بجوار سور جامعة الأزهر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المخالفة حفاظًا على سلامة المواطنين.

وفى حى غرب تم إزاله شدة خشبية لأعمده الدور الثانى العلوى بأحد العقارات المخالفة بشارع عثمان بن عفان متفرع من شارع السبيل بمنطقة مصنع سيد وتم مصادره مواد البناء واتخاذ الاجراءات القانونية من قبل الإدارة الهندسية.

بينما نفذت رئاسة مركز ومدينة منفلوط إزالة فوريه لتعدى على أرض زراعية بحفر أساسات وذلك بحوض رزق الخيط بقرية بنى رافع وذلك استمرارًا للجهود الميذولة لمحاربة التعدى على الأراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص.

وفى مركز البدارى تم إزالة وفك شدة خشبية لسقف دور ثانى لحالتين بمنزلين مخالفين بقرية العتمانية كما تم ردم قواعد بناء بدون ترخيص فى المهد بعزبة شنشن بقرية نجوع المعادى وإزالة التعدى بشكل فوري.

وأجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح إزالة شدة خشبية لأعمال خرسانية بزمام الوحدة المحلية لقرية منشية المعصرة التابعة لقرية الواسطى وجارى المتابعة لإزالة أى تعديات فى المهد.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الغنايم بحملة لرصد أى مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتم تنفيذ إزالة فورية لعدد 2 حالة تعدى على أرضى زراعية بقرية المشايعة واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظًا على الأرض الزراعية.

وشهد المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط نائباً عن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط الحفل الختامى لمهرجان "180" للقراءة للسنة الثالثة مايو 2019 والذى نظمته مدارس الفرنسيسكان الخاصة بأسيوط على مسرح قصر ثقافة أسيوط بمشاركة 9 مدارس بعدد 180 طالب وطالبة لاكتشاف المواهب وتحدى القراءة بالتنسيق مع مديرية الثقافة ومديرية التربية والتعليم ومحافظة أسيوط تحت رعاية الأب لوكاس حلمى مدير المدارس بالمحافظة وراعى المهرجان وبدعم ورعاية محافظ أسيوط.

حضر الحفل الفنانة القديرة نيللى كريم والفنان الشاب آسر ياسين والأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكى المصرى للسينما والدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون البيئة وخدمة المجتمع والأب لوكاس حلمى مدير المدارس الفرنسيسكانية بأسيوط والدكتور وجدى نخلة عميد كلية التربية النوعية وضياء مكاوى مدير عام ثقافة أسيوط ومحمد البشير رئيس حى غرب أسيوط وهويدا الطماوى مدير إدارة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم ونقيب المعلمين والكاتب الصحفى محمد بهجت نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام ووسام درويش مدير قصر ثقافة أسيوط ولفيف من مديرى المدارس الخاصة والطلاب والطالبات المشاركين فى المهرجان وبمشاركة مدارس "بدر للغات والسلام الحديثة ونوتردام ديزابوتر والراهبات الفرنسيسكانيات والسلام بمنفلوط والنصر بالقوصية والفرنسيسكان الخاصة بأسيوط والنهضة الاعدادية بنات والسلام المتطورة".

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى ثم كلمة الأب لوكاس دانيال راعى المهرجان والتى رحب فيها بالفنانين والقيادات التنفيذية وجميع الحضور مشيرًا إلى أهمية المهرجان الذى يتم تنظيمه للعام الثالث على التوالى لاكتشاف المواهب من طلاب المدارس وتحدى القراءة موجهًا الشكر لكافة الجهات المشاركة فى المهرجان ولجنة التحكيم وقيادات المحافظة وعلى رأسها محافظ أسيوط.

وأشاد سكرتير عام المحافظة بالجهد المبذول فى المهرجان موجهًا رسالة شكر وتقدير من اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط لكافة القائمين والمشاركين فى المهرجان لدورهم فى تنمية المواهب الشابة وصقل خبرات الطلاب وتفعيل الأنشطة المدرسية الصفية واللاصيفية وتعميق قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب وحثهم على الجد والاجتهاد والتميز.

وتم خلال الاحتفال عرض فيلم خاص عن مراحل المهرجان وفعالياته ثم عرض لمسرحية "الحلم" ونبذة عن كتاب أصل الحكاية ثم فقرة عزف "مقطوعة عزيزة" وفقرة كورال "ميدلي" لطلاب المدارس والمتميزين فى مجال الغناء والموسيقى.

وفى نهاية المهرجان تم تكريم محافظ أسيوط لدعمه ورعايته للحركة الثقافية والتعليمية بالمحافظة ثم تكريم سكرتير عام المحافظة والفنانة القديرة نيللى كريم والفنان آسر ياسين ثم تكريم كلًا من مدير عام ثقافة أسيوط ونائب رئيس الجامعة وأعضاء لجنة التحكيم فى المهرجان ثم تكريم الفائزين فى المهرجان بمسابقات الغناء والموسيقى والمواهب الشابة والرسم والعزف والتمثيل والمشغولات الفنية وتحدى القراءة وتم منحهم شهادات التقدير.

على جانب آخر، أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط استمرار تنفيذ أعمال رصف وصيانة ورفع كفاءة بعض الطرق ضمن الخطة الاستثمارية الحالية على مستوى مدن ومراكز المحافظة وخاصة الطرق الترابية بين القرى لافتًا أن الرصف ينعكس على حالة المرور وحياة المواطن يومياً حيث أن الشوارع المرصوفة بشكل جيد تيسر حركة المرور وتوفر الجهد والوقت كما أنها تعكس مظهر حضارى للمحافظة.

وكان المحافظ قد أصدر توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الأعمال وسرعة إنهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة كافة الطرق الرئيسية والجانبية بجميع المراكز وضغط الجداول الزمنية للانتهاء من الخطة الموضوعة للرصف لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لأهالى المحافظة.

وأوضح عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط إنه جارى تنفيذ الربع الأخير من الخطة الاستثمارية للمركز لعام 2018 /2019 واستكمال أعمال الرصف بالمدينة والقرى مشيراً إلى بدء أعمال تمهيد وفرش التربة الزلطية لطريق قرية المدور التابعة لقرية أم القصور بطول 2 كيلو متر تقريبًا تمهيدًا لرصفه لافتا إلى تمهيد وتسوية عدد من الشوارع والطرق للتيسير على المارة وخلق سيولة مرورية وتحسين الطرق الفرعية بين القرى وبعضها وبين القرى والمركز.

كما أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط انتهاء حصاد محصول القمح لعام 2019 بإجمالى مساحة 229 ألفا و84 فدان وهى المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام لافتًا أن الدولة لا تدخر جهداً فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح للشون والصوامع ونقاط التجميع بنطاق المحافظة بلغ 98 ألف و297 طن حتى الآن مؤكدًا على ضرورة تسهيل الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بضوابط التوريد وفقًا للقواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة والحفاظ عليه يعتبر أمن قومي.

فيما أوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إن توريد محصول القمح مستمر بالجهات التى تم تحديدها لاستلام المحصول من المزارعين لافتا إلى توريد 41438 طن و940 كيلو قمح للبنك الزراعى المصرى بالإضافة إلى توريد 22581 طن و147 كيلو قمح لمطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية و33518 طن و185 كيلو للشركة المصرية القابضة للصوامع و759 طن و657 كيلو إنتاج التقاوى/إرشاد (إكثار) لافتًا إلى مواصلة المرور على الصوامع والشون ونقاط التجميع لمباشرة توريد الأقماح والتأكد من سلامة الاقماح المستلمة والإطمئنان على تذليل العقبات أمام تسلم المحصول من المزارعين واستلامهم مستحقاتهم المالية.

إزالات بالبداري (2)



إزالات بالغنايم (1)_1



إزالات بالغنايم (2)_1



إزالات بالفتح (2)



إزالات بالفتح (3)



إزالات بحي غرب (1)_1



إزالات بمركز أسيوط (2)



إزالات بمركز أسيوط (3)



مهرجان 180 لاكتشاف المواهب (3)



مهرجان 180 لاكتشاف المواهب (6)