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44 مسجدًا للاعتكاف..

صور.. أوقاف الإسماعيلية تحدد شروط وضوابط الاعتكاف فى رمضان

الجمعة، 24 مايو 2019 11:28 ص
صور.. أوقاف الإسماعيلية تحدد شروط وضوابط الاعتكاف فى رمضان اجتماع وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى
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عقد الشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية اجتماعًا مع مديرى الإدارات ووكلاء الإدارات الفرعية، وذلك فى حضور الشيخ عبد المنعم عبد العال، مدير الدعوة والشيخ السيد عطية، مدير المتابعة بالمديرية وعباس رشاد، مدير مكتب وكيل الوزارة.

وأكد الشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية خلال الاجتماع إنه تم تشكيل لجنة برئاسة الشيخ عبد المنعم عبد العال، مدير الدعوة بالمديرية لتكون مسئوله مسئولية كاملة عن إدارة جميع شئون الاعتكاف، فى المساجد التى تقام فيها سُنة الاعتكاف.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، خلال الاجتماع على أن الاعتكاف يقام فى المساجد الجامعة لا فى الزوايا والمصليات، وذلك تحت إشراف المديرية بالإضافة إلى أنه تم اختيار المساجد التى سوف تقام فيها سُنة الاعتكاف طبقًا لمعايير أهمها الموقع والسعه، مؤكدًا خلال الاجتماع على مديرى الإدارات الفرعية بتقديم الخدمة المثالية للمعتكفين، مع إلزام مفتشين الإدارات الفرعية بالمرور على مساجد الاعتكاف بانتظام، ومتابعة تقديم الخدمات للمعتكفين، والحرص على راحتهم لإقامة هذه السُنة بخشوع وإخلاص.

وتابع، يتم تسجيل الراغبين فى أداء سُنة الاعتكاف، بمعرفة إمام المسجد ويشترط أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيًا والمعروفون لإدارة المسجد، وأن يكون عددهم مناسبًا للمساحة التى يجرى بها الاعتكاف.

اعتمدت مديرية أوقاف الإسماعيلية 44 مسجدًا للاعتكاف، فى شهر رمضان على مستوى مدن وقرى المحافظة، والمقرر له بدايه من يوم الجمعة المقبلة الموافق 19 من شهر رمضان المبارك.

 

 

اجتماع وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية (8)
اجتماع وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية 

 

اجتماع وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية (9)
اجتماع وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية 

 

اجتماع وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية (10)
اجتماع وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية 
اجتماع وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية (11)
اجتماع وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية
اجتماع وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية (12)
اجتماع وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية

 

اجتماع وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية (13)
اجتماع وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية

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