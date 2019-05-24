صور.. أهالى القنطرة البيضاء بكفر الشيخ يشكون سوء حالة الطريق الرئيسى

كفر الشيخ - محمد سليمان

شكا أهالى حى القنطرة البيضاء التابعة لمدينة كفر الشيخ، من سوء حالة الطريق الرئيسى بالحى المجاور للكورنيش، مؤكدين أنه تم رصف الطريق دون مراعاة المواصفات القياسية لرصف الطرق، الذى لم يمر عام على رصفه، ونتج عن الإهمال انخفاضين أرضيين محدودين، بالإضافة لطفح مياه الصرف الصحى.

وقال محمد على محمود، من أهالى الحى: نطالب الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، بمحاسبة مقاول الرصف الذى رصف الطريق منذ أقل من عام قبل تولى المحافظ مهام منصبه، ليعيد رصفه على حسابه الخاص، لإهماله كما طالب بتشكيل لجنة لبحث سوء حالة الطريق، كما طالب محاسبة المتسببين فى طفح مياه الصرف الصحى فى الشارع .

وقال إبراهيم محمود سعد، من أهالى الحى، لـ"اليوم السابع": "الطريق هو المدخل الوحيد لمدينة كفر الشيخ الذى تمر عليه سيارات النقل الثقيل القادمة من المحلة والمنصورة ومراكز كفر الشيخ وبيلا والحامول، وكان لازماً على المسئولين رصف الطريق وفق المواصفات القياسية لرصف الطرق ليتحمل الأحمال الثقيلة التى تنقلها سيارات النقل، ولكن ما حدث مجرد وضع طبقة أسفلتية لا ثمن ولا فائدة منها مجرد طفح مياه الصرف حدث هبوط أرضى، مما أدى لغرز بعض السيارات، وتم إخراجها بصعوبة".

وأضاف محمد عادل علي، من أهالى القنطرة: نرفض الحلول المؤقتة ووضع مسكنات بوضع ردم بالطريق لأن مرور سيارات النقل، سيؤدى لانخفاظ الأرض مرة أخرى، ونطالب بوضع حل جذرى حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه، مؤكداً أن الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، منذ توليه مهام المحافظة يحاسب بشدة المقصرين فى أعمالهم حتى ولو كانت تلك الأعمال قد تمت قبل توليه مهام منصبه،ونحن على ثقة أن المحافظ سعيد الامور لنصابها" .



















