صور.. آلاف الجزائريين يتظاهرون مطالبين بتأجيل انتخابات الرئاسة

الجزائر (رويترز)

نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع فى العاصمة الجزائرية، ومدن أخرى اليوم الجمعة مطالبين بتأجيل الانتخابات الرئاسية بعد إنهاء حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذى استمر 20 عاما.

وقال مصدر سياسى لرويترز إن من المتوقع أن تمدد الحكومة المؤقتة الفترة الانتقالية الحالية للسماح بوقت أطول للتحضير للانتخابات.

وشكلت مظاهرات اليوم الجمعة الأسبوع الرابع عشر على التوالى من الاحتجاجات. واستمرت تلك المظاهرات فى شهر رمضان إلا أن الأعداد تراجعت مقارنة بذروة الاحتجاجات المناهضة لبوتفليقة.

وطالب المتظاهرون بتنفيذ إصلاحات سياسية والإطاحة بكل المسؤولين الذين كانوا جزءا من النخبة الحاكمة فى البلاد منذ استقلالها عن فرنسا فى 1962.

ومهدت الإطاحة ببوتفليقة الطريق لبدء مرحلة انتقالية من المقرر أن تنتهى بإجراء انتخابات رئاسية فى الرابع من يوليو تموز. لكن المتظاهرين يطالبون الآن باستقالة المسئولين الانتقاليين المعنيين بالإشراف على التصويت بما يشمل الرئيس الانتقالى عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.



احتجاجات الجزائر



أحد المتظاهرين يشتبك من الأمن



جانب من الاحتجاجات فى الجزائر



جانب من الاحتجاجات



جزائريون يتظاهرون



سيدة ترفع لافته خلال الاحتجاج



علم الجزائر يرفرف فى المظاهرات



مظاهرات الجزائر