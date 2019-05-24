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الجمعة، 24 مايو 2019 06:49 ص
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"صوتك مسموع" تتلقى 110 استفسارات عن مقرات معارض "سوبر ماركت أهلا رمضان"

الجمعة، 24 مايو 2019 05:49 ص
"صوتك مسموع" تتلقى 110 استفسارات عن مقرات معارض "سوبر ماركت أهلا رمضان" معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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تلقت مبادرة صوتك مسموع 110 استفسارًا من المواطنين، خلال الأسبوع الماضى، أماكن وعناوين معارض سوبر ماركت أهلا رمضان، فى المحافظات ومدة انتهاء المعرض وأسعار السلع به.

 

 وكشف مصدر فى المبادرة أنه تم التواصل مع المواطنين، وإرشادهم عن أقرب أفرع وأماكن معارض "سوبر ماركت أهلا رمضان"، كما تم التشديد على المحافظين بضرورة التأكد من توافر السلع الغذائية فى الشوادر التى تم تخصيصها لعرض السلع.

 

وتتلقى مبادرة "صوتك مسموع" الشكاوى والاستفسارات من خلال صفحتها على موقع فيس بوك، ورقم الخط الساخن "15330" ويعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى Info@mld.gov.eg ، بالإضافة إلى رقم للواتس آب 01150606783.

 


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شكاوى

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سوبر ماركت اهلا رمضان

معرض سوبر ماركت اهلا رمضان


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