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صحيفة إيطالية: مصر ستصبح محور الطاقة الكهربائية الرئيسى لثلاث قارات

الجمعة، 24 مايو 2019 11:54 ص
صحيفة إيطالية: مصر ستصبح محور الطاقة الكهربائية الرئيسى لثلاث قارات
كتبت فاطمة شوقى
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أبرزت صحيفة "فورماتشى" الإيطالية الاتفاقية التى وقعتها مصر مع شركة قبرصية لمد كابلات بطول 310 كيلومتر تحت مياه المتوسط لتصدير الكهرباء إلى أوروبا، وقالت: "القاهرة ستصبح محور الطاقة الكهربائية الرئيسى لثلاث قارات، ومحور لتوزيع الطاقة من إفريقيا".

وأشارت إلى أن القاهرة ونيقوسيا وقعتا عقدا اتفاق قيمته مليارى يورو، والتى وصفته الصحيفة بأنه "تاريخى" ، حيث يتبادلان ألفى ميجاوات من الجهد العالى الثابت.

وأشارت إلى أن مصر تسعى لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية لتكون محور الطاقة الرئيسى بين إفريقيا والدول العربية فى آسيا ومزود رئيسى لكهرباء للقارة الأوروبية عبر قبرص.

وأوضحت الصحيفة أن هذا المشروع أيضا يعد الخطوة الأولى لربط القاهرة بأوروبا ، كما أنه يندرج فى إطار خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى لربط مصر بالكهرباء مع أوروبا وأفريقيا ودول الخليج فى آسيا، مضيفة: سيكون لدى مصر إمكانية أن تكون محور كهرباء مهم لجميع بلدان القارات الثلاث.

وتتبع الخطوة القبرصية الاتفاقيات المصرية القائمة بالفعل مع ليبيا والأردن والمملكة العربية السعودية والتى سيبدأ عملها فى يناير 2021 ، للحصول على قدرة 3 آلاف ميجاوات، والهدف من ذلك هو تحويل مصر إلى مركز رئيسى للكهرباء بين الدول العربية .

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه العملية هى جزء من الإجراء الذى قام به صندوق النقد الدولى لمساعدة البلاد على استعادة استقرار الاقتصاد الكلى وإعادة النمو المستدام من خلال ثلاث خطوات: تحسين أداء أسواق العملات ، والحد من العجز فى الميزانية والدين العام ، وخلق فرص العمل أيضا بفضل البنى التحتية الجديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن صندوق النقد الدولى أكد أن وضع الاقتصاد الكلى فى مصر تحسن بشكل كبير منذ بدء برنامج الإصلاح فى نوفمبر 2016.

 

 


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