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صحف أمريكية: وينستين يعرض 44 مليون دولار لتسوية قضايا الاعتداءات الجنسية

الجمعة، 24 مايو 2019 11:12 ص
صحف أمريكية: وينستين يعرض 44 مليون دولار لتسوية قضايا الاعتداءات الجنسية هارفى
ريم عبد الحميد
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ذكرت تقارير صحفية أمريكية إن هارفى وينستين، منتج هوليود الذى يواجه محاكمة بسبب فضائح اعتداءاته الجنسية، قد توصل إلى اتفاق مبدئى قيمته 44 مليون دولار لتسوية الدعاوى القضائية التى أقامها نساء يتهمنه بسوء السلوك الجنسى.

 ووفقا لما ذكرت صحيفتا "وول ستريت جورنال" و"لوس أنجلوس تايمز"، فإن جزءا من اتفاق التسوية المقترحة يشمل 30 مليون دولار تذهب لضحايا المنتج والموظفين السابقين فى شركته والدائنين ومحاميهم. بينما يستخدم المبلغ المتبقى فى الرسوم القانونية.

ولم تتمكن صحيفة "واشنطن بوست" من الوصول إلى وينستين أو شركته للتعليق على الأمر، ورفض المدعى العام لنيويورك التعليق.

وتم الكشف عن المقترح، الذى لم يتم الانتهاء منه بعد، خلال جلسة لمحكمة إفلاس فيدرالية أمس الخميس فى ولاية ديلاوير. وكانت شركة وينستين قد تقدمت بطلب إفلاس العام الماضى بعد أن واجهت موجة من الدعاوى المدنية واتهموا فيها وينستين وشركته السابقة بالتورط فى سوء السلوك.

وقال أدم هاريس، المحامى الذى يمثل شقيق وينستين وشريكه فى العمل بوب وينستين، الرئيس السابق للشركة، للقاضية مارى والراث أمس إن الصفقة المبدئية تم التوصل إليها فى اليوم السابق بعد شهور من جلسات الوساطة، بحسب ما ذكرت مجلة فاريتى.

 

 

 
 

 


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