صحف أمريكية: وينستين يعرض 44 مليون دولار لتسوية قضايا الاعتداءات الجنسية

ووفقا لما ذكرت صحيفتا "وول ستريت جورنال" و"لوس أنجلوس تايمز"، فإن جزءا من اتفاق التسوية المقترحة يشمل 30 مليون دولار تذهب لضحايا المنتج والموظفين السابقين فى شركته والدائنين ومحاميهم. بينما يستخدم المبلغ المتبقى فى الرسوم القانونية.

ولم تتمكن صحيفة "واشنطن بوست" من الوصول إلى وينستين أو شركته للتعليق على الأمر، ورفض المدعى العام لنيويورك التعليق.

وتم الكشف عن المقترح، الذى لم يتم الانتهاء منه بعد، خلال جلسة لمحكمة إفلاس فيدرالية أمس الخميس فى ولاية ديلاوير. وكانت شركة وينستين قد تقدمت بطلب إفلاس العام الماضى بعد أن واجهت موجة من الدعاوى المدنية واتهموا فيها وينستين وشركته السابقة بالتورط فى سوء السلوك.

وقال أدم هاريس، المحامى الذى يمثل شقيق وينستين وشريكه فى العمل بوب وينستين، الرئيس السابق للشركة، للقاضية مارى والراث أمس إن الصفقة المبدئية تم التوصل إليها فى اليوم السابق بعد شهور من جلسات الوساطة، بحسب ما ذكرت مجلة فاريتى.