صحة بورسعيد: مستشفى الحميات جاهزة لاستقبال حالات الإجهاد الحرارى

بورسعيد - محمد فرج

أكد الدكتور عادل تعيلب، وكيل مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات ببورفؤاد والتضامن والمبرة ومستشفى الحميات لمواجهة موجة الطقس الحار التى تضرب محافظات مصر.

وأشار وكيل الصحة ببورسعيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن مستشفى الحميات تم تجهيزها بغرفة الاحتباس الحرارى لاستقبال حالات الإجهاد لحين تماثلهم بالشفاء .

ومن جانبها أكدت الدكتورة مرفت الإمام مدير مستشفى الحميات لــ"اليوم السابع" أنه تم تجهيز غرفة خاصة للاحتباس الحرارى بسرير شبكى مفرغ ومروحة مثبتة خلف رأس المريض فضلا عن وجود تكييف 25 درجة مئوية .

وتابعت "مرفت"، أنه يتم خلع ملابس المريض بالكامل ويلف بملاءة مبللة بماء فاتر من الحنفية ويظل المريض بالغرفة المكيفة حتى تنخفض درجة حرارته لـ39 تمهيدا لنقل المريض إلى غرفة الملاحظة بالاستقبال مع مراعاة إعطائه خوافض للحرارة ومحاليل وعلاج يتناسب مع حالته بجانب سحب عينات دم وعمل تحاليل روتينية شاملة حتى يتماثل للشفاء .