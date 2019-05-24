شركة اسبانية تعرض كهربة إشارات أول خطين سكة حديد فرعيين.. تعرف عليهما

قدمت شركة أسبانية عرضًا لتطوير وتحديث نظم الإشارات لخطى القاهرة ـ امبابة ـ الجيزة ـ برطس بطول 29.5 كم وقليوب ـ شبين القناطر ـ الزقازيق بطول 49.5 كم، وهما أول خطين فرعيان تخطط الهيئة لإجراء تحديث لنظم الإشارات بهما.

وقالت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى حاليًا دراسة العرض بالتزامن مع الدراسات التى تجريها هيئة السكة الحديد لتحديث وكهربة نظم إشارات الخطين، حيث سيعتبران أول خطين فرعيان سيجرى لهما كهربة للإشارات بما يساهم فى زيادة عوامل الأمان والتحكم فى مسير القطارات.