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شركة اسبانية تعرض كهربة إشارات أول خطين سكة حديد فرعيين.. تعرف عليهما

الجمعة، 24 مايو 2019 10:23 ص
شركة اسبانية تعرض كهربة إشارات أول خطين سكة حديد فرعيين.. تعرف عليهما قطار - أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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قدمت شركة أسبانية عرضًا لتطوير وتحديث نظم الإشارات لخطى القاهرة ـ امبابة ـ الجيزة ـ برطس بطول 29.5 كم وقليوب ـ شبين القناطر ـ الزقازيق بطول 49.5 كم، وهما أول خطين فرعيان تخطط الهيئة لإجراء تحديث لنظم الإشارات بهما.

وقالت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى حاليًا دراسة العرض بالتزامن مع الدراسات التى تجريها هيئة السكة الحديد لتحديث وكهربة نظم إشارات الخطين، حيث سيعتبران أول خطين فرعيان سيجرى لهما كهربة للإشارات بما يساهم فى زيادة عوامل الأمان والتحكم فى مسير القطارات.

 


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كهربة إشارات السكة الحديد

خط قليوب ـ شبين القناطر ـ الزقازيق

القاهرة ـ امبابة ـ الجيزة ـ برطس

تطوير السكة الحديد


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