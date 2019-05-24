شرطة طوكيو تستعد بـ25 ألف فرد لتأمين زيارة دونالد ترامب لليابان

رويترز

عززت شرطة طوكيو إجراءات الأمن، اليوم الجمعة، فى الوقت الذى تستعد فيه البلاد لزيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يصل ترامب، غدا السبت، فى زيارة تستغرق أربعة أيام ترافقه زوجته ميلانيا، ومن المتوقع أن يلعب الجولف مع رئيس الوزراء شينزو آبى، ويشاهد دورة فى رياضة السومو، بالإضافة إلى إجراء محادثات حول قضايا تتراوح بين التجارة وكوريا الشمالية.

وسيكون ترامب أيضًا أول أجنبى يجتمع بالإمبراطور والإمبراطورة الجديدين، وقالت إدارة شرطة العاصمة، إنها تنشر ما مجموعه 25 ألف فرد استعدادا للزيارة، فيما وصل مستشار الأمن القومى جون بولتون قبل ترامب، والتقى مع "آبى"، اليوم الجمعة.