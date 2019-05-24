شحن 3250 طن صودا كاوية وتداول 21 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد – السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالى حركة السفن اليوم الجمعة 21 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد سفينتين حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة MARY CHEMIST التى ترفع علم سيراليون ويبلغ طولها 115 متر والغاطس 7 متر وذلك لشحن 3250 طن صودا كاوية من الميناء، ويتواجد على الأرصفة 3 سفن.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والى الميناء.