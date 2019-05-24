شاهد.. دموع تيريزا ماى أثناء إعلان استقالتها من رئاسة الحكومة البريطانية

فى مشهد مؤثر وحزين، بكت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اليوم الجمعة أثناء إلقائها خطاب استقالتها من رئاسة الحكومة البريطانية.
وقالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى، اليوم الجمعة أنها سوف تستقيل من منصبها 7 يونيو المقبل، مؤكدة انها أبلغت الملكة إليزابيث بذلك.
وأوضحت ماى إنها ستواصل مهامها كرئيسة للوزراء إلى حين اختيار زعامة جديدة، جاء ذلك خلال بيان ألقته ماى أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية بالعاصمة لندن.
بكاء تيريزا ماى
تيريزا ماى بعد إلقاء خطاب الاستقالة
بكاء تيريزا ماى أثناء إلقاء خطاب الاستقالة
تعبيرات الحزن على وجه تيريزا ماى
دموع تيريزا ماى
بكاء تيريزا ماى
تيريزا ماى تبكى أثناء إلقاء خطاب الاستقالة
تيريزا ماى
تيريزا ماى أثناء إلقاء الخطاب
تيريزا ماى
بكاء تيريزا ماى
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