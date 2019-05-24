شاهد.. برومو قناة تايم سبورت لنقل بطولة كأس الأمم الإفريقية

كتب إبراهيم حسان

أطلق مسئولو قناة "تايم سبورت" البرومو الخاص بها، قبل إطلاقها فى 25 مايو الجاري، لنقل فعاليات بطولة أمم أفريقيا 2019، والتى ستنقل وتستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ البطولة بدلاً من النظام القديم الذى كان بمشاركة 16 فريق فقط.

وتنقل قناة تايم سبورت مباريات بطولة أمم أفريقيا على القنوات الأرضية وتشهد تواجد ألمع و أكبر نجوم التحليل الكروي والرياضي، وعلى رأسهم أحمد شوبير و سيف زاهر و حازم إمام و حسن شحاته و أيمن يونس و حسن المستكاوي و طه إسماعيل وعماد متعب و طارق الأدور و محمد أبو العلا و جمال الغندور و فرح و شيما و أحمد عز.

وتنقل القناة كل الأحداث الخاصة بأمم أفريقيا ومتابعة استعدادت منتخب مصر للبطولة و أخبار المنتخبات الأخري و تغطية حصرية لأخبار وتدريبات الفراعنة، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة "إعلام المصريين" والهيئة الوطنية للإعلام، تم الإعلان عن إطلاق قناة "تايم سبورت" التى تُذاع علي نسختها الأرضية، مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 و تأتي هذه الخطوة ثمرة للتعاون الذي يتم بين الهيئة الوطنية للإعلام ومجموعة إعلام المصريين بهدف التطوير وتقديم محتوى أفضل على شاشات التليفزيون المصرى.

وسيتمكن المشاهدين من متابعة مباريات البطولة وتغطية مميزة على مستوي سواء من داخل الملعب او كواليس المباريات أو التغطيات المختلفة من خلال فريق عمل يعتبر افضل عناصر العمل الأعلامى الرياضى و يضم فريق عمل قناة "تايم سبورت " كوكبة من النجوم و منهم أحمد شوبير، سيف زاهر، تامر صقر و يشارك في الفعاليات المختلفة من قامات الكره المصريه حسن شحاته، طه اسماعيل، حسني عبد ربه واخرين كما يثرى المحتوى الفنى المتخصص للقناة حازم امام ، حسنى عبد ربه ، عماد متعب، عبد الظاهر السقا، جمال الغندورو غيرهم وأما نجوم التعليق فتجد حاتم بطيشة ، ايمن الكاشف ، عصام عبده ، محمد رمضان ، طارق الادورى بالاضافة الي المميزين شيماء صابر، فرح علي ، كريم رمزى ، أحمد عز، كريستين رياض ، يحيي حمزة ، ميريكل نصيف ، فتح الله ديدان ،عمرو جميل و أخرين.