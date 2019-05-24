سكة حديد أسوان: تخفيض سرعة القطارات بنحو 60 كيلو في الساعة لارتفاع درجات الحرارة

أسوان ندى سليم

قال المهندس حسين الرشيدي رئيس إدارة المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، إنه تم تخفيض سرعة القطارات بنحو 60 كيلو في الساعة نظرا لارتفاع درجات الحرارة بخط محافظات الصعيد، موضحا أنه يتم تخفيض السرعة من بداية اليوم وحتى فترة الغروب مع تراجع درجات الحرارة.

وأوضح رئيس إدارة المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، لليوم السابع، أن تخفيض السرعة لم تؤثر على حركة القطارات ويتم تشغيلها وفقا للتعليمات المقررة من وزير النقل، حيث يتم التأكيد من انتشار كافة العاملين والقائمين بالهيئة بمحطات السكة الحديد تجنبا لحدوث أي طوارئ، موضحا أنه يتم قياس درجة حرارة القضبان على مدار اليوم للتأكد من عدم حدوث أضرارا تلحق برحلات القطار.