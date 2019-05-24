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سقوط عاطل بحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية

الجمعة، 24 مايو 2019 12:53 ص
سقوط عاطل بحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية كلابشات - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث قسم ثان الإسماعيلية من القبض على عاطل، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار فى دائرة قسم ثان الإسماعيلية.
 

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام المقدم إيهاب صالح رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه بالقبض على المتهم "أشرف.ج.ع"، 19 عامًا، عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار.
 

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 


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