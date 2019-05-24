سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 04:02 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سفير مصر فى بلجراد يبحث التعاون الثنائى مع وزير حماية البيئة الصربى

الجمعة، 24 مايو 2019 03:49 م
سفير مصر فى بلجراد يبحث التعاون الثنائى مع وزير حماية البيئة الصربى السفير عمرو الجويلى ووزير حماية البيئة الصربى
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

التقى السفير عمرو الجويلى سفير مصر فى صربيا مع وزير حماية البيئة الصربى جوران تريفان، لبحث التعاون الثنائى فى مجالات إدارة المخلفات الصلبة، والتنوع البيولوجى، بالإضافة إلى المدن الخضراء المستدامة والسياحة المستدامة، ودمج القطاع الخاص فى جهود الحفاظ على التنوع البيئي.

 

واستعرض الجويلى الدور النشط الذى تضطلع به مصر في تحقيق المصالح الأفريقية في الأطر متعددة الأطراف المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة وتغير المناخ، بما فى ذلك عبر ترؤس ائتلاف تمويل المناخ، تحضيراً لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر، فضلا عن مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى اجتماعات مجموعة دول الـG7 من أجل السعى نحو تضمين المشاغل الأفريقية المنبثقة من المؤتمر الرابع عشر حول التنوع البيولوجي لإعادة تأهيل النظم البيئية، إضافة إلى أهم المؤتمرات الأممية التى استضافتها شرم الشيخ فى نوفمبر الماضى.

 

وأوضح سفير مصر فى بلجراد أن اللقاء ركز على التنسيق بشأن إبرام مذكرة التفاهم المقترحة فى مجال البيئة فى إطار التحضير للاجتماع القادم للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى.

 

وأضاف أن الجانبين بحثا أيضاً تشجيع مجلس الأعمال المشترك، الذى تمت تسمية أعضائه مؤخراً، على دراسة مشروعات مشتركة فى مجالات البيئة.

 

ومن جانبه، أعرب وزير حماية البيئة الصربى "جوران تريفان" عن تقديره الكبير لدور مصر الإقليمى الرائد، باعتبارها بوابة للقارة الأفريقية، منوهاً بحرص بلاده على إبرام مذكرة التفاهم كي تكون الأساس لتعاون أوسع يشمل أيضاً تبادل الوفود والتعاون فى مجال المدن الذكية، وكذلك الربط بين الجامعات والمؤسسات البحثية.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

سفير مصر لدى صربيا يلقى محاضرة حول دور مصر فى العلاقات الدولية

سفير مصر فى بلجراد يستضيف حفل إفطار للجالية المصرية فى صربيا

سفارة مصر فى بلجراد تشارك في الاحتفال الثانى بيوم الصداقة العربية الصربية

سفير مصر فى بلجراد

اخبار صربيا

وزير حمايه البيئه الصربى

السفير المصرى فى صربيا


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

الرجوع الى أعلى الصفحة