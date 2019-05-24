سفيرة فرنسا بالكويت: "انستيكس" ستمكن شركات من العمل مع إيران بمعزل عن عقوبات واشنطن

الكويت /أ ش أ/

كشفت السفيرة الفرنسية لدى الكويت مارى ماسدوبوي، أن الدول الأوروبية تعمل على تنفيذ الوعد الذى قطعته لإيران، لحمايتها من أى عقوبات أمريكية جديدة؛ وذلك من خلال آلية جديدة للتجارة مع طهران تعرف بـ "انستيكس".

وأوضحت ماسدوبوى – فى تصريح صحفى – أن "انستيكس" هى جاهزة للتطبيق، لكنها تنتظر بعض الترتيبات الفنية النهائية من الجانب الايرانى، موضحة أن الآلية الجديدة، ستمكن الشركات الأوروبية من العمل مع إيران، دون الخوف من العقوبات.

وأكدت أن الاتفاق النووى الموقع مع إيران سارى، مشيرة إلى أن الدول الأوروبية لا زالت مع الاتفاق؛ حيث وقعت عليه 6 دول، وعلى الرغم من انسحاب الولايات المتحدة، إلا أنه لا زالت هناك 5 دول تسانده، لافتة فى الوقت نفسه إلى أن فرنسا لم تعرض الوساطة بين طهران وواشنطن، لكن لديها قنوات اتصال مع الدول المعنية.

وحول إذا كانت فرنسا قد حذرت رعاياها من مغادرة الخليج فى ظل حالة التصعيد، شددت السفير الفرنسية لدى الكويت على أن باريس لم تغير سياسات ونصائح السفر الخاصة بمواطنيها المقيمين فى الخليج، أو الراغبين فى السفر الى المنطقة، معربة عن أسفها للأحداث التخريبية المؤسفة التى تعرضت لها الإمارات والسعودية مؤخرا، لافتة فى الوقت نفسه، إلى أن التحريات جارية، وتقوم بها ثلاث دول، من ضمنها فرنسا.