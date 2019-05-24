سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 05:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سفيرة فرنسا بالكويت: "انستيكس" ستمكن شركات من العمل مع إيران بمعزل عن عقوبات واشنطن

الجمعة، 24 مايو 2019 04:48 م
سفيرة فرنسا بالكويت: "انستيكس" ستمكن شركات من العمل مع إيران بمعزل عن عقوبات واشنطن مارى ماسدوبوى سفيرة فرنسا لدى الكويت
الكويت /أ ش أ/
إضافة تعليق

كشفت السفيرة الفرنسية لدى الكويت مارى ماسدوبوي، أن الدول الأوروبية تعمل على تنفيذ الوعد الذى قطعته لإيران، لحمايتها من أى عقوبات أمريكية جديدة؛ وذلك من خلال آلية جديدة للتجارة مع طهران تعرف بـ "انستيكس".

وأوضحت ماسدوبوى – فى تصريح صحفى – أن "انستيكس" هى جاهزة للتطبيق، لكنها تنتظر بعض الترتيبات الفنية النهائية من الجانب الايرانى، موضحة أن الآلية الجديدة، ستمكن الشركات الأوروبية من العمل مع إيران، دون الخوف من العقوبات.

وأكدت أن الاتفاق النووى الموقع مع إيران سارى، مشيرة إلى أن الدول الأوروبية لا زالت مع الاتفاق؛ حيث وقعت عليه 6 دول، وعلى الرغم من انسحاب الولايات المتحدة، إلا أنه لا زالت هناك 5 دول تسانده، لافتة فى الوقت نفسه إلى أن فرنسا لم تعرض الوساطة بين طهران وواشنطن، لكن لديها قنوات اتصال مع الدول المعنية.

وحول إذا كانت فرنسا قد حذرت رعاياها من مغادرة الخليج فى ظل حالة التصعيد، شددت السفير الفرنسية لدى الكويت على أن باريس لم تغير سياسات ونصائح السفر الخاصة بمواطنيها المقيمين فى الخليج، أو الراغبين فى السفر الى المنطقة، معربة عن أسفها للأحداث التخريبية المؤسفة التى تعرضت لها الإمارات والسعودية مؤخرا، لافتة فى الوقت نفسه، إلى أن التحريات جارية، وتقوم بها ثلاث دول، من ضمنها فرنسا.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

خامنئى يراوغ داخليًا وخارجيًا.. مرشد إيران يتنصل من مسئولية الاتفاق النووى وينتقد روحانى ووزير خارجيته.. طهران تقلص جبهات الصراع وتكلف قنوات سرية بتهدئة التوتر مع الخليج.. والحرس الثورى يهدد: "يدنا على الزناد"

كاريكاتير يظهر ضغط العالم على إيران لتغيير سياستها العدوانية

واشنطن تكثف أجواء الحرب مع إيران ببحث إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط.. تقارير: البنتاجون ناقش خططه مع مسئولى الأمن القومى ولم يتخذ قرار بعد.. والتصعيد قد يشمل إرسال صواريخ باليستية وتوماهوك

هيئة الإذاعة اليابانية: رئيس الوزراء يبحث زيارة إيران فى يونيو

أحمد الجار الله: إيران سيتم تدميرها بعد أن أصبحت سرطان فى جسد الإقليم

موقف عربى موحد لمواجهة أخطار إيران.. دعوة الملك سلمان لعقد قمة عربية وخليجية طارئة تضع الأمة أمام التزاماتها .. والترحيب العربى بالدعوة يؤكد تكاتف المنطقة لحل الأزمات.. وخبراء:جاءت فى توقيت هام

وزير الخارجية العراقى: بومبيو حدد المشاكل مع إيران خلال لقائه بعبد المهدى

سفيرة فرنسا

الكويت

انستيكس

شركات أوروبا

العمل مع إيران

عقوبات واشنطن


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

الرجوع الى أعلى الصفحة