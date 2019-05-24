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سارق خالته يعترف: ضائقة مالية وثرائها دفعنى لإستيلاء على مشغولاتها الذهبية

الجمعة، 24 مايو 2019 10:45 ص
سارق خالته يعترف: ضائقة مالية وثرائها دفعنى لإستيلاء على مشغولاتها الذهبية مشغولات ذهبية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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روى طالب تم القبض عليه، لاتهامه بالاشرتاك مع صديقه فى سرقة مشغولات ذهبية من شقة خالته بالجيزة، أنه قرر ارتكاب السرقة، لعلمه باحتفاظ خالته بكمية من المشغولات الذهبية بمسكنها، بالإضافة إلى مروره بضائقة مالية.

وأضاف المتهم " أحمد.م " أنه استعان بصديقه " أدهم.م" لمساعدته فى تنفيذ مخططه، حيث أن المتهم الثانى لديه دراية فى سرقة المساكن، لكونه سابق اتهامه فى قضية سرقة شقة، وذكر أنه لعلمه بتوقيت خروج خالته من مسكنها، توجه وصديقه إلى شقتها، وتسلق الأخير مواسير الصرف وتمكن من الدخول عبر النافذة، والإستيلاء على المشغولات الذهبية، ومبلغ 6 الاف ريال سعودى، وساعتين رولكس، بينما تولى هو مراقبة المكان.

وأرشد المتهمين عن المسروقات، ليتم إحالتهما إلى النيابة التى قررت حجزهما لحين ورود التحريات، وباشرت التحقيق.  

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا من "هيام.ف" حاصلة على دبلوم تمريض، أفادت فيه باكتشافها سرقة 5 أطقم ذهب عبارة عن ( خاتم – أسورة – حلق – سلسلة ) وسلسلة بدلاية ومبلغ 6 آلاف ريال سعودى من شقتها.

وبإجراء التحريات تبين للرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، أن أحمد.م" طالب، ابن شقيق مقدمة البلاغ، وصديقه "أدهم.م"  عاطل وراء ارتكاب الجريمة.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة، بسرقتهما الشقة، حيث استعان إبن شقيقة صاحبة الشقة بصديقه للسرقة، وتسلق المتهم الثانى المواسير، واستوليا على المسروقات، وتمكن رجال المباحث من استعادة المسروقات، بالإضافة إلى ساعتين رولكس حريمى، تم العثور عليهما بمسكن المتهم الثانى، وبعرضها علي المجنى عليها تعرفت عليها، وأضافت بعدم انتباهها لسرقة الساعتين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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