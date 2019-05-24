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روسيا: واشنطن تواصل استفزاز فنزويلا وتتهم موسكو

الجمعة، 24 مايو 2019 12:06 م
روسيا: واشنطن تواصل استفزاز فنزويلا وتتهم موسكو مادورو وجوايدو شرعيتان متنازعتان على حكم فنزويلا
كتبت فاطمة شوقى
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أكدت الناطقة باسم وزارة خارجية روسيا  ماريا زاجاروفا، أن الولايات المتحدة تواصل إثارة الاستقرار والسيادة لفنزويلا بطريقة أو بأخرى.

ونقلت قناة "تيلى سور" الفنزويلية قول  زاجاروفا "بينما تعارض جميع بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى ، وكذلك معظم الدول فى المناطق الأخرى ، أى تدخل عسكرى فى فنزويلا ، يواصل الجيش الأمريكى استفزازاته التى لا تنتهى".

كما وصفت اتهامات الحكومة الأمريكية لروسيا بشأن الوضع فى فنزويلا بأنها "غير منطقية".

وقالت المتحدثة الروسية إن "المعارضة المتطرفة لفنزويلا بدأت محادثات مع القيادة الجنوبية للجيش الأمريكى للإطاحة بالحكومة الشرعية لهذا البلد الواقع فى أمريكا اللاتينية".

وأشارت إلى أن زعيم المعارضة خوان جوايدو ، التقى الاسبوع الماضى مع سلطات البنتاجون ووزارة الخارجية الأمريكية لتحليل الخطوة التالية فى الإطاحة بالزعيم الفنزويلى نيكولاس مادورو.

وتعتبر فنزويلا فى حالة حصار من قبل حكومة الولايات المتحدة ، والتى اتخذت تدابير اقتصادية فى معظمها لمنع وتقليص سيادة الشعب الفنزويلى ، وقد زادت هذه التدابير فى الأشهر الأخيرة ، وتؤثر على الاقتصاد واستقرار البلد.

 

 


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