"رمضان شهر الإيمان وصناعة الرجال" عنوان خطبة الجمعة بمساجد السويس

السويس – السيد فلاح

قال الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن خطبة الجمعة اليوم تتناول الحديث عن "رمضان شهر الإيمان وصناعة الرجال"، مشيرًا إلى أن الإيمان بالله من أجل نعم الله علي العبد حيث يقول الحق سبحانه وتعالي "ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أؤلئك هم الراشدون، فضلًا من الله ونعمة والله عليم حكيم، ولا شك أن شهر رمضان المبارك شهر الإيمان الحقيقي، ولذا بدأت آيات الصيام في القران الكريم بالنداء بوصف الإيمان فقال تعالي "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون".

أضاف، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، فى بيان جميع الخطباء والأئمة عليهم الالتزام بموضوع الخطبة الموحدة أو بجوهرها علي أقل تقدير موكدًا أن رمضان كما هو شهر الإيمان فإنه أيضًا شهر صناعة الرجال فالصيام مدرسة عمليه تبرز الرجال الحقيقين.

وتابع، يقول أمير الشعراء أحمد شوقي في كتابه "سوق الذهب" عن رمضان "الصوم حرمان مشروع وتأديب بالجوع، وخشوع لله وخضوع، لكل فريضة حكمة وهذا الحكم ظاهره العذاب وباطنه الرحمة، يستثير الشفقة، ويحض علي الصدقة، ويكسر الكبر، ويعلم الصبر، ويسن البر، حتي إذا جاع من ألف الشبع وحرم المترف أسباب المتع، وعرف الحرمان كيف يقع، وكيف ألمه إذا لدغ " والمتأمل يجد أن الله وصف الموفي بالعهد مع الله بالرجال قال تعالي" من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلو تبديلا".

وقال أيمن مهران، مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أوقاف السويس أن وكيل الوزارة أكد علي مديري الإدارات الفرعية الخمس وجميع المفتشين بالمتابعة والإدارات الفرعية عليهم بمتابعة الأداء لجميع الأئمة والخطباء ورصد أي مخالفات.