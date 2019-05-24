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رباب تقيم دعوى خلع بعد زواج دام 6 شهور وتدعى:" شخصيته ضعيفة "

الجمعة، 24 مايو 2019 11:07 ص
رباب تقيم دعوى خلع بعد زواج دام 6 شهور وتدعى:" شخصيته ضعيفة " محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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أقامت إحدى الزوجات دعوى خلع ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعت استحالة العشرة بينهما، بسبب شخصية زوجها الضعيفة فى تعامله معها والمحيطين بها، لتؤكد:" أقاربه وأصدقائه يستغلون طبيته الزائدة، ويسلبوه ما يتقاضه من مال بعمله والمشروع الخاص به، ويتركونا نستدين لنكمل باقى الشهر"

وأضافت "رباب .م.ع" أثناء جلسات تسوية المنازعات: 6 شهور كانت كفيلة بإنذاري بفشل زيجتنا وترك منزل الزوجية،بعد أن وجد نفسي أتحمل الإنفاق على المنزل وزوجى لا يقدر ما أفعله من أجل مساعدته فى النفقات ،ويعرضنى للإهانة أمام أهله بسبب صوته العالى "

وتكمل:" دفع حماتى للتدخل والسخرية منى ،وتعنيفي والذهاب للشكوى لأهلي باتهامى بالتقصير ،رغم أنني أقضى يومى ما بين العمل والمهام المنزلية ،والاهتمام بحل مشكلاته وسداد ديونه ".

وأكملت:" عندما ذهبت لمنزل أهلى، جاء بوالدته ليرجعنى ،لترد على عندما شكوت عدم تحمل نجلها المسؤولية، بأنها وافقت على زواجى من ابنها بسبب وظيفتى وراتبي ".

وتتابع: رفض زوجى تطليقي ،وقام بتبديد منقولاتى، وحرر محضرا ضدى بسرقتهم حتى ينتقم مني ،لتتحول حياتى لجحيم، بعد أن قرر الضغط على للرجوع إلى منزلى ،بين دعاوى طاعة ونشوز"

 

 

 

 


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