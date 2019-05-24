رئيس وزراء كندا يهنئ نظيره الهندى بإعادة انتخابه

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هنأ رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو أمس الخميس نظيره الهندى ناريندرا مودي بإعادة انتخابه بعد الانتخابات العامة التى جرت فى البلاد مؤخرا.

وقال ترودو - فى بيان - "بالنيابة عن حكومة كندا، أهنئ رئيس الوزراء ناريندرا مودى على إعادة انتخابه، فعلى مدى 39 يوما من الاقتراع، أدلى عدد قياسى من المواطنين الهنود بأصواتهم، وصوتت نساء أكثر من أى وقت مضى فى أكبر ديمقراطية فى العالم".

وأضاف: "تشترك كندا والهند في العلاقات الهائلة بين الناس، حيث يصف أكثر من مليون شخص من أصل هندي كندا بأنها موطنهم، وسوف تستمر صداقتنا الطويلة الأمد جنبا إلى جنب مع قيمنا المشتركة في تقريب بلدينا والمساعدة في خلق فرص جديدة لشعبنا".