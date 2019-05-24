رئيس وزراء فرنسا يلغى الاجتماع الأخير قبل الانتخابات الأوروبية بعد تفجير ليون

كتب : أحمد علوى

قرر رئيس الوزراء الفرنسى، إدوارد فيليب إلغاء مشاركته فى الاجتماع الأخير لحملة قائمة الأغلبية التى تتعلق بالانتخابات الأوروبية، مساء اليوم الجمعة، وذلك بعد انفجار قنبلة فى ليون.

وقال الوفد المرافق له ، "بالنظر إلى الوضع فى ليون، يلغى رئيس الوزراء وجوده فى مقر شركة Mutuality" ، حيث كان من المقرر إجراء الاجتماع العلنى الكبير الأخير قبل يومين من الانتخابات الأوروبية.

وكان وزير الداخلية الفرنسى كريستوف كاستانير، قد أكد أنه أرسل تعليماته ليقظة جميع المسئولين لتعزيز أمن المواقع العامة والأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية، عقب الانفجار الذى استهدف مدينة ليون مساء اليوم.

من ناحية أخرى، حذرت وزارة الداخلية الفرنسية عدم الانسياق وراء الشائعات ومواقع التواصل الاجتماعى التى تبث المعلومات الكاذبة وعدم المساهمة فى نشر هذه الشائعات.