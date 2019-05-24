رئيس وزراء اليمن: لن نتهاون مع محاولات الحوثيين الدفع بالاقتصاد نحو الانهيار

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أكد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك أن الحكومة لن تتهاون مع المحاولات الحوثية المستمرة للدفع بالاقتصاد الوطنى نحو الانهيار، دون أى اعتبار للمعاناة الإنسانية الكارثية التى تسببت بها حربها ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على السلطة الشرعية.

وأضاف أن السلطات ستقوم بواجبها ومسؤوليتها في هذا الجانب مع مراعاة عدم تأثير ذلك على معيشة وحياة المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، مشددا على استمرار تنفيذ الإجراءات المتخذة لتجفيف منابع تمويل حرب الحوثيين على الشعب اليمني، بما فيها شحنات النفط الايرانية وغيرها.

وأشار الوزير اليمني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إلى تعمد الحوثيين إفشال مشاورات عمان - مؤخرا - حول الجوانب الاقتصادية، وإصرارهم على المضي في التسبب بمزيد من المعاناة الإنسانية لليمنيين وتعاملهم بتعنت ورفض لكل فرص السلام والحل السياسي.