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رئيس جامعة المنصورة: خضوع 19 طالبًا محبوسًا لامتحانات نهاية العام

الجمعة، 24 مايو 2019 02:00 ص
رئيس جامعة المنصورة: خضوع 19 طالبًا محبوسًا لامتحانات نهاية العام د. أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة
كتب وائل ربيعى
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أكد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، أن الجامعة شكلت لجانًا خاصة لامتحان 19 طالبًا محبوسًا ضمن امتحانات نهاية العام بالجامعة؛ بعد تقدم هؤلاء الطلاب بطلبات لخضوعهم للامتحان واستيفاء جميع الإجراءات القانونية مع وزارة الداخلية والجهات المعنية.
 

وأضاف عبد الباسط، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هؤلاء الطلاب موزعون على كليات؛ الآداب 12 طالبًا والتجارة 4 طلاب وطالب واحد فى الطب البيطرى وطالبًا فى كلية التربية وآخر فى الحاسبات والمعلومات، موضحًا أن الجامعة تنظم هذه اللجان الامتحانية لامتحان الطلاب فى مقر محبسهم أو أماكن تحددها الجهات المعنية.

 


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جامعة المنصورة

الطلاب المحبوسين

امتحانات نهاية العام

الاجراءات القانونية لامتحان الطلاب المحبوسين

طلاب جامعات


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