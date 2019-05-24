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رئيس جامعة الفيوم: دعم كامل لكليات القطاع الطبى استعدادا للامتحان الإلكترونى الموحد

الجمعة، 24 مايو 2019 07:39 م
رئيس جامعة الفيوم: دعم كامل لكليات القطاع الطبى استعدادا للامتحان الإلكترونى الموحد جامعة الفيوم
الفيوم - رباب الجالى
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أكد الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، تقديم الدعم الكامل لعمداء كليات القطاع الطبى، استعدادًا لعقد الامتحان الإلكترونى الموحد لطلاب هذه الكليات، المقرر له شهر يوليو القادم، وتقديم الدعم الكامل لكليات الصيدلة لسرعة تغيير المناهج الدراسية وفق متطلبات النظام الدراسى الجديد بهذه الكليات.

وأشار "رحيل" إلى تنظيم احتفالية عيد العلم خلال شهر أغسطس المقبل، وذلك لتكريم العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من الجامعات والمراكز البحثية، مؤكدا أهمية تعظيم الموارد المتاحة لدى الجامعات، وتعظيم دورها في خدمة المجتمع من خلال تنظيم القوافل والخدمات الطبية الضرورية للمواطنين.

ولفت رئيس جامعة الفيوم، إلى أنه خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذى عقد أمس تم ترشيح عدد من الشخصيات الجامعية المتميزة من كافة التخصصات العلمية، للاستفادة من خبراتهم فى توعية الرأى العام بالمشروعات والقضايا القومية، بالإضافة إلى دور مصر الإقليمي والدولي.


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