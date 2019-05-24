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رئيسة وزراء اسكتلندا: رحيل ماى لن يحل فوضى البريكست

الجمعة، 24 مايو 2019 05:24 م
رئيسة وزراء اسكتلندا: رحيل ماى لن يحل فوضى البريكست تيريزا ماى رئيسة الوزراء البريطانية
لندن أ ش أ
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قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستارجون، اليوم الجمعة، أن قرار رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى، الاستقالة لن يحل فوضى التى تحيط بقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، ودعت إلى إجراء انتخابات عامة.

وأشادت ستارجون فى تغريدة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بماى وجهودها بالرغم من الخلاف فى وجهات النظر بينهما بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، حسبما أوردت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية على موقعها الإلكتروني.

وكتبت "أمنياتى الطيبة لتيريزا ماي، كانت بيننا خلافات عميقة - ليس أقلها ما يتعلق بتعاملها مع البريكست وتجاهلها مصالح اسكتلندا. ومع ذلك، القيادة أمر صعب- خاصة فى هذه الأوقات- وتستحق الشكر على ما قدمته".

وتابعت "رحيلها لن يحل فوضى البريكست التى خلقها المحافظون، ولن يقوم بذلك سوى إعادة الأمر إلى الشعب، ونظرا للظروف الراهنة، فإنه من الخطأ العميق تعيين عضو محافظ على رأس الحكومة البريطانية دون إجراء انتخابات عامة".

 


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