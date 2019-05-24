ذى تايمز: ترامب يصطحب أبنائه وبناته وأقرانهم فى زيارته الرسمية لبريطانيا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "ذى تايمز" البريطانية إن الزيارة الرسمية التى سيقوم بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الشهر المقبل للمملكة المتحدة ستكون عائلية، حيث من المقرر أن يصطحب الرئيس معه أغلب أبنائه وبناته وأصرانهم.

وإضافة إلى زوجته ميلانيا، ستنضم إلى ترامب أيضا ابنته إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، وهما يعملان كمستشارين للبيت الأبيض. وقيل إنه سيشارك فى الرحلة، التى تستمر من 3 إلى 5 يونيو، ابنه دونالد جونيور 41 عاما، وابنته تيفانى البالغة من العمر 25 عاما، وأيضا ابنه إريك ترامب وزوجته لورا، بحسب مصادر من البيت الأبيض.

وكان دونالد جونيور قد انفصل عن زوجته العام الماضى، وربما يصحب صديقته المذيعة السابقة بفوكس نيوز كيمبرلى جيلفويل، التى تبلغ من العمر 50 عاما.

وأشارت "ذى تايمز" إلى أن الزيارة الرسمية التى يقوم بها ترامب هى الثالثة لرئيس أمريكى، لكن أيا من سلفيه السابقين جورج دبليو بوش وباراك أوباما لم يجلب أبنائه معه.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب سيعامل ببعض من كرم الضيافة الأكثر سخاء الذى يمكن أن تقدمه بريطانيا، ولكن ليس كله فلن يكون هناك موكب كان يتطلع إليه ترامب، وبدلا من ذلك سيتم تحيته رسميا بعرض حراس على الخيول كما يحدث فى أغلب الزيارات الرسمية، وسترحب به الملكة إليزابيث الثانية فى حديقة قصر باكنجهام، وهو قرار اتخذ لأسباب أمنية كما أنه نفس التكريم الذى منح لأوباما ولن يقيم الرئيس فى قصر باكنجهام الذى يخضع لعملية تجديد، بل سيقيم فى مقر السفير الأمريكى.