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دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان.. تعرف على فضله وثوابه

الجمعة، 24 مايو 2019 10:20 ص
دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان.. تعرف على فضله وثوابه دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان
كتب لؤى على
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ينشر "اليوم السابع" مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبتت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، حيث أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" أهمية الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.

وإليكم دعاء اليوم التاسع عشر من شهر رمضان: عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّى بِبَرَكَاتِهِ، وَسَهِّلْ سَبِيلِى إِلَى خَيْرَاتِهِ، وَلا تَحْرِمْنِى قَبُولَ حَسَنَاتِهِ، يَا هَادِياً إِلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ".

ثواب الدعاء "مَنْ دَعَا بِهِ اسْتَغْفَرَ لَهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَدَعَوْا لَهُ".


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