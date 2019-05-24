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خريطة إعمار المساجد بمصر × عام.. إنهاء 445 مسجدًا بـ650 مليون جنيه

الجمعة، 24 مايو 2019 07:00 ص
خريطة إعمار المساجد بمصر × عام.. إنهاء 445 مسجدًا بـ650 مليون جنيه مسجد - أرشيفية
كتب - إسماعيل رفعت
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شهد العام المالى الحالى 2018 / 2019م خطة إعمار لبيوت الله "عز وجل" إحلالاً وتجديدًا وصيانة وفرشًا فى عام واحد، شملت إنهاء العمل بـ445 مسجدًا ضمن 543 جامعًا بقيمة 650 مليون جنيه، وإسناد 250 مسجدًا.
 

وبلغ إجمالى المساجد التى جرى الانتهاء من إحلالها وتجديدها أو صيانتها حتى تاريخه من العام المالى الحالى 445 مسجدًا بإجمالى تكلفة تقدر بنحو 331 مليون جنيه، إضافة إلى تنفيذ أعمال فيما يجرى العمل به إحلالاً وتجديدًا وصيانة فى 543 مسجدًا تم تنفيذ أعمال منها بقيمة 212 مليون جنيه.


وبلغ إجمالى ما تم إنفاقه من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية ونفذ بمعرفتها 543 مليون جنيه، إضافة إلى مائة مليون جنيه لفرش المساجد، ليكون إجمالى ما تم إنفاقه حتى تاريخه خلال العام الحالى 650 مليون جنيه منها نحو 350 مليون جنيه من الموارد والجهود الذاتية للوزارة.
بلغ إجمالى ما تم تنفيذه، وما يجرى العمل به، وما تم طرحه وجار ترسيته 1238 مسجدًا إحلالا وتجديد وصيانة.
 

وبلغ إجمالى خطة الوزارة نحو مليار و269 مليون جنيه، تم تنفيذ أعمال فعلية منها بقيمة 643 مليون جنيه، منها نحو 343 مليون جنيه من الموارد الذاتية.
 

يأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله، وانطلاقًا من قوله تعالى: “فِى بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ"، وذلك على النحو التالى: أولاً: ما تم تنفيذه كاملاً إحلالاً وتجديدًا إشهارًا عامًا أو محليًا خلال العام الحالى 247 مسجدًا بإجمالى 268 مليون جنيه.
 

ثانيًا: ما تم تنفيذه من أعمال الصيانة والترميم خلال العام الحالى 198 مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو 63 مليون جنيه .

ثالثًا: ما يجرى العمل فى تنفيذه إحلالا وتجديدًا إشهارًا عامًا أو محليًا 303 مساجد بإجمالى 479 مليون جنيه تم تنفيذ أعمال منها بقيمة 191 مليون جنيه.

رابعًا: ما يجرى العمل فى تنفيذه صيانة 240 مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو 65 مليون جنيه تم تنفيذ أعمال منها تقدر بنحو 21 مليون جنيه.

خامسًا: ما تم الإشهار الفعلى عنه عامًا أو محليًا وجار أعمال البت لإسناده للمقاولين أو الشركات 250 مسجدًا بتكلفة تقدر بنحو 394 مليون جنيه.

مع ملاحظة الآتى: أولاً: نحو 99% من هذه الأعمال ليست مساجد جديدة وإنما هى عملية إحلال وتجديد (هدم وإعادة بناء) لمساجد قديمة أو صيانتها، ولا تبنى الوزارة مساجد جديدة على نفقتها إلا للضرورة القصوى وفى المدن والمناطق الجديدة، حيث تكون الحاجة ملحة لبناء مسجد جديد.
 

ثانيًا: كل ذلك بخلاف المساجد التى يتم بناؤها أو إحلالها وتجديدها بالجهود الذاتية التى تشجعها الوزارة وتشرف عليها وتدعم بعضها، إما بالفرش أو بمبالغ مالية من صندوق عمارة المساجد.


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