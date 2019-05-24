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خبراء أرصاد يحذرون من سيول وموجة حارة تضرب وسط وجنوب شرق أمريكا

الجمعة، 24 مايو 2019 10:22 م
خبراء أرصاد يحذرون من سيول وموجة حارة تضرب وسط وجنوب شرق أمريكا سيول - صورة أرشيفية
(رويترز)
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توقع خبراء أرصاد فى أمريكا، أن تضرب موجة من العواصف الرعدية العنيفة مناطق متفرقة من وسط الولايات المتحدة خلال الأيام القادمة الأمر الذى يتسبب فى سيول جارفة فى حين من المتوقع أن يشهد الجنوب الأمريكى وولايتا ساوث ونورث كارولاينا موجة حارة مع ارتفاع قياسى فى درجات الحرارة.

 

وسيتسبب التعارض فى كتل الهواء الباردة والساخنة فى هطول أمطار غزيرة على مدى اليومين المقبلين بعد أعاصير أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل فى ميزورى.

 

من جانبها، قالت خدمة الطقس الوطنية على تويتر: "نتوقع حدوث مزيد من السيول على مدى الأيام القليلة القادمة فى أجزاء من وسط الولايات المتحدة".

 

وأضافت فى بيان أن درجات الحرارة قد تصل فى بعض مناطق الجنوب الشرقى إلى 38 درجة مئوية فى الأيام القادمة.

 

 


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