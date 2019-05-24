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حملة أمنية مكبرة بالغربية لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام

الجمعة، 24 مايو 2019 01:38 ص
حملة أمنية مكبرة بالغربية لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام حملة أمنية - أرشيفية
الغربية عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وضمت الحملة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية ، والنقيب محمد النجار ، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى ، مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.
 
وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4090 هاربين من احكام، منهم 6 محكوم عليهم  في جناية 1258 حكم جزئي، و 131 حكم مستأنف، و 2652 حكم فى غرامات، و 43 حكم فى مخالفات، كما تم تحصيل 135 ألف و 986 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.
 
 
 
 
 
 

 


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الخارجين عن القانون

اخبار محافظه الغربيه

مدير امن الغربيه

مباحث تنفيذ الاحكام

الداخلية


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