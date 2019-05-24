حملة أمنية مكبرة بالغربية لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وضمت الحملة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية ، والنقيب محمد النجار ، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى ، مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4090 هاربين من احكام، منهم 6 محكوم عليهم في جناية 1258 حكم جزئي، و 131 حكم مستأنف، و 2652 حكم فى غرامات، و 43 حكم فى مخالفات، كما تم تحصيل 135 ألف و 986 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.