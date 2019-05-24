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حريق فى كشك كهرباء بقرية بالغربية بسبب زيادة الأحمال

الجمعة، 24 مايو 2019 12:33 ص
حريق فى كشك كهرباء بقرية بالغربية بسبب زيادة الأحمال حريق كشك كهرباء - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شهدت قرية محلة زياد التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، نشوب حريق فى كشك كهرباء بسبب زيادة الأحمال، وعلى الفور انتقلت سيارات المطافئ وتم إخماد النيران، وتسبب الحريق فى انقطاع الكهرباء عن مناطق بالقرية.
 

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد أحمد العدروسى مأمور مركز سمنود، بنشوب حريق فى كشك كهرباء بقرية محلة زياد، انتقلت 3 سيارات مطافى لمكان الحادث وتم إخماد النيران المشتعلة.

وتبين أن الحريق نتيجة لزيادة الأحمال، وتسبب الحريق فى انقطاع التيار الكهربى عن مناطق بالقرية، وتم إخطار شركة الكهرباء لإصلاح التلفيات وإعادة توصيل التيار الكهربى مرة أخرى.


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