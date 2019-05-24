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جونسون: الانسحاب من الاتحاد الأوروبى لا يهدد إزدهار بريطانيا

الجمعة، 24 مايو 2019 05:01 م
جونسون: الانسحاب من الاتحاد الأوروبى لا يهدد إزدهار بريطانيا بوريس جونسون أحد قادة حملة بريكست
إنترلاكن (رويترز)
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قال بوريس جونسون عضو البرلمان وأحد قادة حملة بريكست، اليوم الجمعة، إن بريطانيا يمكنها إقامة "علاقة تجارة حرة رائعة" مع أوروبا بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي، بل ويمكنها أيضا أن تكون مدافعة عن حرية التجارة العالمية.

 

وقال جونسون، الذى كان يتحدث فى اجتماع فى سويسرا، إن بلاده لديها رأس المال الأكثر تنوعا فى العالم إلى جانب قطاع للتكنولوجيا وجامعات على مستوى عالمي. لكن يجب على بريطانيا أن تركز أيضا على الخروج من الاتحاد الأوروبى مع موافقة النواب على عدم إلغاء المادة 50 التى أطلقت عملية بريكست.

 

وأضاف جونسون، الذى يريد أن يخلف تيريزا ماى فى منصب رئيس الوزراء "مهمة زعيمنا القادم يجب أن تكون إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بشكل صحيح وإتمام عملية بريكست بنجاح".

 

 


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