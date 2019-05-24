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"جرعة مخدر زائدة".. 7 معلومات ترصد تفاصيل وفاة صاحب مركز علاج الإدمان بالهرم

الجمعة، 24 مايو 2019 10:57 ص
"جرعة مخدر زائدة".. 7 معلومات ترصد تفاصيل وفاة صاحب مركز علاج الإدمان بالهرم هيروين-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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بعد العثور على جثة صاحب مركز لعلاج الإدمان متوفيًا داخل منزله بحى الهرم، باشرت النيابة العامة التحقيقات فى القضية؛ لكشف لغز مقتله، وتبين من خلال التحريات التى جمعها رجال المباحث أنه توفى نتيجة "جرعة مخدر زائدة".
 
وترصد "اليوم السابع" تفاصيل الواقعة فى نقاط...

1. -تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل منزله بالهرم.

2. -انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتم فحص معاينة موقع العثور على الجثة.

3. -أُخطرت النيابة العامة بالواقعة وناظر فريق منها جثمان الضحية.

4. -تبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

5. -كشفت التحريات الأولية أن وراء مقتل صاحب المصحة جرعة مخدر زائدة.

6. -النيابة أمرت بأخذ عينة من دماء المتوفى وتحليلها لبيان سبب وفاته.

7. -واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان حول الواقعة فى إطار التحقيقات.

 
 
 

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