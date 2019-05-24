تهمتان عقوبتهما رادعة لنجل البلتاجى وشقيق "مطر" بالقضية 640.. تعرف عليهما

كتب إيهاب المهندس

تجدد محاكم الجنايات تجديد حبس أنس البتاجى، ومعاز شقيق معتز مطر، على ذمة القضية 640 لسنة 2018، فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، ويواجه المتهمون العديد من التهم أبرزها .

1ـ الانضمام لجماعة إرهابية

ـ وتصل عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية للسجن المشدد طبقا لنصوص المواد 86، من قانون العقوبات.

2 ـ نشر الأخبار الكاذبة

وتصل فيها العقوبة للحبس والغرامة طبقا للمادة 188 من قانون العقوبات.

وأسندت النيابة إلى المتهم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.