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تقرير حكومى: ارتفاع صادرت مصر من البطاطس لـ630.790 طن.. وجارى الفحص

الجمعة، 24 مايو 2019 02:32 م
تقرير حكومى: ارتفاع صادرت مصر من البطاطس لـ630.790 طن.. وجارى الفحص بطاطس - أرشيفية
كتب عز النوبى
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أكد تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بشأن صادرات المنتجات الزراعية الخضر والفاكهة، يوضح ارتفاع صادرت مصر لـ 630 ألفا و790 طنا من البطاطس، وجارى الإعداد وفحص بطاطس المائد فى مشروع العفن البنى، وجارى الشحن والتصدير تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية منذ بداية تصدير الموسم وحتى22 من الشهر الجارى.

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إن جميع الصادرات الزراعية تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية، موضحا أنه يجرى الشحن لجميع المنتجات الزراعية المصدرة دون عوائق، الى جميع دول العالم، مؤكدا أن جميع الشحنات المصدرة من بطاطس المائدة الى الاتحاد الاوربى وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

 


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