تقدم حزب العمال الهولندى فى انتخابات البرلمان الأوروبى حسب تقديرات أولية

أ ش أ

حقق حزب العمال الهولندى تقدما مفاجئا فى انتخابات البرلمان الأوروبى التى جرت أمس فى هولندا.

وأظهرت النتائج الأولية - وفقا لقناة (فرانس 24)، اليوم الجمعة - حصول الحزب على 18 % من الأصوات؛ ما يتيح له الحصول على خمسة مقاعد من مجموع 26 مخصصة لهولندا.

وأضافت "إن الحزب الشعبى من أجل الحرية والديمقراطية" حل ثانيا بحصوله على 15% من الأصوات، وحصل على أربعة مقاعد، وجاء فى المرتبة الثالثة "منتدى الديمقراطية" بزعامة الشعبوى ييرى بوديه بحصوله على 11% من الأصوات، ما يضمن له ثلاثة مقاعد فى البرلمان الأوروبي.

وانطلقت أمس انتخابات البرلمان الأوروبى فى كل من بريطانيا وهولندا، وسيصوت أكثر من 400 مليون ناخب أوروبى فى دول الاتحاد الثمانية والعشرين لاختيار 751 نائبا.