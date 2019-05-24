سوبر كورة
Ads
الجمعة، 24 مايو 2019 10:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تقدم حزب العمال الهولندى فى انتخابات البرلمان الأوروبى حسب تقديرات أولية

الجمعة، 24 مايو 2019 09:34 ص
تقدم حزب العمال الهولندى فى انتخابات البرلمان الأوروبى حسب تقديرات أولية البرلمان الأوروبى - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

حقق حزب العمال الهولندى تقدما مفاجئا فى انتخابات البرلمان الأوروبى التى جرت أمس فى هولندا.

وأظهرت النتائج الأولية - وفقا لقناة (فرانس 24)، اليوم الجمعة - حصول الحزب على 18 % من الأصوات؛ ما يتيح له الحصول على خمسة مقاعد من مجموع 26 مخصصة لهولندا.

وأضافت "إن الحزب الشعبى من أجل الحرية والديمقراطية" حل ثانيا بحصوله على 15% من الأصوات، وحصل على أربعة مقاعد، وجاء فى المرتبة الثالثة "منتدى الديمقراطية" بزعامة الشعبوى ييرى بوديه بحصوله على 11% من الأصوات، ما يضمن له ثلاثة مقاعد فى البرلمان الأوروبي.

وانطلقت أمس انتخابات البرلمان الأوروبى فى كل من بريطانيا وهولندا، وسيصوت أكثر من 400 مليون ناخب أوروبى فى دول الاتحاد الثمانية والعشرين لاختيار 751 نائبا.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

اليمين المتطرف بفرنسا يتصدر استطلاعات الرأى قبل انتخابات البرلمان الأوروبى

تحالف اليمين المتطرف فى أوروبا يستخدم "فيس بوك" لنشر خطاب الكراهية قبيل انتخابات البرلمان الأوروبى.. أكثر من 500 جروب وصفحات مشبوهة لدعم التحالف.. وإدارة الموقع تحاول تطهير منصتها من المحتوى البغيض

انتخابات البرلمان الأوروبى 2019 تنطلق من بريطانيا وهولندا (فيديو)

بعد وصولها لـ47% فى البرلمان الإسبانى.. ما هو نصيب المرأة فى البرلمانات الأوروبية؟

"س" و "ج" عن الانتخابات الأوروبية.. ما هى الأحزاب المتنافسة؟ وما مهام البرلمان الأوروبى؟ وما فرص اليمين فى تحقيق مكاسب؟ وما أبرز القضايا المطروحة قبل التصويت؟ وما الدولة صاحبة أكبر عدد من المقاعد؟

البرلمان الاوروبى

انتخابات البرلمان الاوروبى

حزب العمال الهولندى

اخبار هولندا

اخبار عالمية

الاتحاد الاوروبى

اخبار العالم


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

بعد تعديل المسميات الوظيفية.. "اعرف المسمى الوظيفى الجديد لدرجتك الإدارية"

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم التاسع عشر لشهر رمضان المعظم

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

قيادى سابق بالإخوان: الجماعة تدفع رشاوى ضخمة لنواب بالكونجرس للدفاع عنها

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

محلل إسرائيلى يكشف حقيقة الدور القطرى فى قطاع غزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

سوبر كورة.. هل يضحى اتحاد الكرة بعامر حسين لإرضاء القطبين؟ الاستقالة جاهزة

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. تشغيل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين .. وانتظام عمل المجمعات الاستهلاكية.. وفتح منافذ الجملة "فترة مسائية " بالصعيد لصرف السلع التموينية

الرجوع الى أعلى الصفحة