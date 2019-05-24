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تعرف على نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمستثمرين فى الإمارات

الجمعة، 24 مايو 2019 10:53 ص
تعرف على نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمستثمرين فى الإمارات الشيخ محمد بن راشد حاكم دبى
كتب محمود راغب
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اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمستثمرين، ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين فى مجالات العلوم والمعرفة بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين، لخلق بيئة مشجعة على الاستثمار والإبداع وترسيخ منظومة تنموية تتميز بالاستقرار، وإشراك أصحاب المواهب الاستثنائية ليكونوا شركاء دائمين فى مسيرة التنمية فى الدولة.

جاء ذلك بتقرير ياسر عيد، المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بأبوظبى، والذى أكد أن القرار يستهدف أول 6800 شخص كدفعة أولى مؤهلين للاستفادة من نظام "الإقامة الدائمة" من أكثر من 70 دولة للتمتع بمزايا غير مسبوقة ويقدر إجمالى استثمارات الأشخاص المؤهلين للحصول على الإقامة الدائمة بأكثر من 100 مليار درهم مما يعزز من خلق بيئة جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال ويؤكد مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لاستقطاب المواهب و الكفاءات.

ويتميز نظام الإقامة الجديد بمنح تأشيرات دائمة ويشمل ذلك المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين فى مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، والطلاب النابغين ذوى القدرات العلمية الاستثنائية، وذلك بهدف استقطاب أكبر للاستثمارات الأجنبية وتحفيز الإنتاج المحلى، وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية، وتطوير القدرة التنافسية لترسيخ مكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية.

وتشمل المزايا كذلك الزوج والزوجة والأبناء لضمان توفير بيئة متماسكة أسريًا واجتماعيًا ومحفزة للأعمال والابتكار فى الوقت ذاته وتشمل القرارات التفاصيل والشروط والمزايا كافة لكل فئة بما يضمن سلاسة تطبيق القرارات.

 


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البطاقة الذهبية للمستثمرين

البطاقة الذهبية بالامارات

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