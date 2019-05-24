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تعرف على خطة طوارئ الرى لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة × 10 معلومات

الجمعة، 24 مايو 2019 02:56 م
تعرف على خطة طوارئ الرى لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة × 10 معلومات رى أراضى - أرشيفية
كتبت أسماء نصار
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قررت وزارة الرى رفع حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد منذ الثلاثاء الماضى وتستمر حتى اليوم الجمعة، لمواجهة أى مشاكل تطرأ بمياه الرى وحسمها بشكل فورى بالإضافة إلى مياه الشرب.
 

وفى التقرير التالى نرصد تفاصيل خطة الطوارئ لموجهة الموجة الحارة.

 

 
 1- تشكيل غرف عمليات بجميع المحافظات على مدار 24 ساعة.
 
2- ربط غرف العمليات فى المحافظات بغرفة عمليات مركزية.
 
3- تكليف مهندسى الرى بالمراكز المختلفة بالمرور الدورى على الترع ومتابعة مناسيب المياه باستمرار.
 
4- تشكيل لجان مرور ومتابعة يومية للمراقبة والتفتيش لضمان توفير المياه والوقوف على حالة الترع وكفاءة التوزيع لجميع الاستخدامات، وكذلك محطات الرفع لشبكة الرى، ومحطات مياه الشرب فى مختلف المحافظات.
 
5- تخصيص رقم ساخن لتلقى الشكاوى.
 
6- التنسيق الدائم والمستمر مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات والإدارات العامة للرى لاتخاذ التدابير المطلوبة فى حينها.
 
 7- تجهيز المعدات المتوفرة بإدارات الرى للاستعانة بها عند الضرورة
 
 8- تخزين المياه فى نهر النيل للاستفادة منها فى حالة الحاجة إليها
 
 9- رفع أقصى درجات الاستعداد بجميع محطات الطلمبات على مستوى الجمهورية
 
10- التأكيد على جاهزية مراكز الطوارئ المنتشرة على مستوى الجمهورية لمواجهة أى مشاكل يمكن أن تحدث خلال هذه الفترة.

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