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تعرف على خطة استغلال موازنة التنمية المحلية × 12 معلومة

الجمعة، 24 مايو 2019 12:00 ص
تعرف على خطة استغلال موازنة التنمية المحلية × 12 معلومة رصف طرق - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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قبل أيام وافقت لجنتا الخطة والموازنة والإدارة المحلية بمجلس النواب، على مشروع موازنة وزارة التنمية المحلية لعام 2019 / 2020، بإجمالى مبلغ وقدره 43,313 مليار جنيه.

 

"اليوم السابع" ينشر فى التقرير التالى أهم أهداف وخطة الوزارة فى العام المالى الجديد للاستغلال الموازنة العامة التى تم تخصيصها لديوان عام الوزارة و27 محافظة وهيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية وهيئتى النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، كما يلى:
 

1- رصف طرق وإقامة كبارى لربط القرى والمدن بأطوال 2300 كيلو متر.

2- تطوير ورفع كفاءة وتشغيل وصيانة منظومة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

3- رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بتكلفة قدرها 3.6 مليار جنيه

4- تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة 147 مجزرا حكوميًا وإنشاء 5 مجازر نصف آلية، و5 مجازر آلية ملحقة بالمحاجر الحدودية باستثمارات هذا العام قدرها 150 مليون جنيه.

5- تحسين خدمات الكهرباء والإنارة وتغطية المناطق المحرومة والمستجدة بها وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية بتكلفة قدرها 1.3 مليار جنيه.

6- تركيب 500 ألف كشاف موفر للطاقة بمشتملاتها بالشوارع العامة والطرق بتكلفة قدرها 600 مليون جنيه .

7- دعم منظومة الأمن والإطفاء والمرور بالمحافظات وتطوير مقرات المبانى الإدارية والمراكز التكنولوجية.

8- رفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية بالقرى الفقيرة بتكلفة قدرها 525 مليون جنيه.

9- مد خدمة الصرف الصحى للمواطنين الأولى بالرعاية تشمل تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية لـ60 ألف مشترك لخدمة حوالى 600 ألف مواطن بتكلفة قدرها 225 مليونًا.

10- توفير فرص عمل للشباب بقروض ميسرة من البنوك المصرية من خلال برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية.

11- تحصيل المديونيات المستحقة للدولة عن الأصول ملك المحافظات المؤجرة.

12- استكمال ترفيق المناطق الصناعية فى عدد من المحافظات.


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