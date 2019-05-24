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تعرف على خريطة المساجد الأثرية بكفر الشيخ.. معظمها فى فوة

الجمعة، 24 مايو 2019 04:00 ص
تعرف على خريطة المساجد الأثرية بكفر الشيخ.. معظمها فى فوة مسجد أثرى - أرشيفية
كتب - إسماعيل رفعت
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لا يتوقع الكثيرون وجود مساجد أثرية فى محافظات مصر بقدر وجودها فى القاهرة، ما يقلل من الاهتمام بهذه المساجد فى جانب السياحة الدينية، حيث تتمتع محافظة كفر الشيخ وحدها بعدد كبير من هذه المساجد، تقع معظمها فى مدينه فوه، وهى
 
1 - مسجد سيدى أبو المكارم.
2 - مسجد سيدى عبدالله البرلسى.
3 - مسجد سيدى ابو شعرة.
4 - مسجد السادات السباع.
5 - مسجد أبو ريشة.
6 - مسجد الصعيدى علوى.
7 - مسجد داعى الدار.
8 - مسجد النميرى.
9 - مسجد سيدى موسى.
10 - مسجد سيدى القنائى.
11 - مسجد سيدى نصر الله.
11 - مسجد القورانية.
12 - مسجد سيدى الفقاعى.
وتخضع هذه المساجد لاشراف مشترك بين وزارتى الأوقاف والآثار، حيث تتولى وزارة الأوقاف الدعوة، وتتولى الآثار الجانب التراثى.
 

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المساجد الأثرية

كفر الشيخ

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مساجد تراثية

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